Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac kararına ilişkin açıklama

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19)nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.