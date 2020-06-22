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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac kararına ilişkin açıklama

22 Haziran 2020 Pazartesi - 22:56 | Son Güncelleme : 22 06 2020 - 22:56

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadesini kullandı.


Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni  tip koronavirüs (Kovid-19)nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede  yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini  duyurduğunu belirtti.
 
Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş,  "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura  hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız  tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.
 

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Diyanet Ali Erbaş Suudi Arabistan
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