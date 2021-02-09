Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş sigara açıklaması! Haram, bırakın...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş sigara açıklaması. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,Twitter hesabından '9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Erbaş, sigaraya bağlı ölüm oranlarına dikkat çekerek, "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun" ifadelerine yer verdi.

KORONAYI DAHA AĞIR GEÇİRİYORLAR

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, insan sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara olduğunu dile getirerek sigara içenlerin koranavirüsü daha ağır geçirdiğini söyledi.9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Bahçacı, insan sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara olduğuna dikkat çekti. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımının aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık olduğunun altını çizen Bahçacı "Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenme bağlı olmaktadır. Sigara kullanımı, sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir" dedi.

Koronavirüs'ün 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına aldığını vurgulayan Bahçacı, "Yapılan araştırmalarda sigara içenlerin bu hastalığı daha ağır geçirdiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple vatandaşların yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda Bilim Kurulunun tavsiyesi ile sigara içmek yasaklandı. Bu yerinde ve doğru bir karardır. Koronavirüs, ağırlıklı olarak hava ve damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Başta kendimizi ve sevdiklerimizi Covid-19dan korumanın en iyi yollarından biri de sigarayı bırakmaktır" diye konuştu.

Sigarayı bırakanların ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlayacağını kaydeden Bahçacı, "İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12nci saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta ile 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. Eğer sigara kullanıyorsanız, bunun bir bağımlılık olduğunu bilmeli ve bir an önce size yardımcı olacak Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayarak uzman personelden sigara bırakma konusunda destek alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bugünün sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabileceğine dikkat çeken Bahçacı "Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde sizi sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır. Kendiniz ve aileniz için yeni bir hayata adım atın" dedi.