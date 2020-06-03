03 Haziran 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 108.786 0.64 EURO 7,5740 0.96
USD 6,7680 0.94 ALTIN 374,220 0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

AA |  03 Haziran 2020 Çarşamba - 14:46 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 14:46

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının, yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çakan'ın  Etimesgut ilçesindeki evine giden Erbaş, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
 
Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Erbaş, "Evladımız Ezan-ı  Muhammedi'ye saygısızlığı önlemek için uyarıda bulunmuş. Onun hakikaten inançlı  olması, evden abdestini alarak çıkmış olması bir nebze de olsa yüreğimize su  serpiyor." ifadelerini kullandı.
 
"Bu tarz hadiselerin olmaması için dua etmeliyiz"
Erbaş, İstiklal Marşı'nın "Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli /  Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" dizelerini hatırlatarak, çocukların ve  gençlerin ezanın öneminin farkında olarak yetiştirilmesi gerektiğini  kaydetti.
 
Allah'tan, Çakan'ın ölmesine neden olanları ıslah etmesini dileyen  Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:
"Devletimiz, hukuk ve adalet ne gerektiriyorsa inşallah ona göre en  kısa zamanda cezalarını verir. Biz bu noktada adalete güveniyoruz. İnşallah hak  ettikleri cezalarını alırlar ve bu da ibret olur. Bundan sonra bizim yapacağımız  hukuku takip etmek, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gerekli  takibatı ve çalışmaları yapmak. Evladımız inşallah şehittir. Kardeşimizin mekanı  cennet, makamı ali olsun. Bundan sonra millet olarak bizi üzecek bu tarz  hadiselerin olmaması için dua etmeliyiz."
 
Ziyarette, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan da yer aldı.
 

ETİKETLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Barış Çakan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.