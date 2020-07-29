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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' mektubu

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:20 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 11:05

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş,  mektubunda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden dirilişlerinden birini  yaşadığını belirterek, tekrar camiye döndürülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade  etti.
 
Erbaş, her Müslüman gibi kendisinin de bu değişiklikten duyduğu coşkun  heyecanı ve mutluluğu paylaşmak istediğini kaydetti.
 
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi geçmişine değinen Erbaş,  "Ayasofya, İstanbul'a ait en kadim yapı olmasının yanında, aynı zamanda bu  coğrafyanın yaklaşık 15 asırlık tarihine de yakinen şahit olan bir şaheserdir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Müslümanların 86 yıldır Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne olan  özlemlerine işaret eden Erbaş, Türkiye'deki her Müslümanın kalbinde bir Ayasofya  sevdasının var olageldiğini ve bu sebeple de yıllarca, tekrar mabede  dönüştürülmesi için yürüyüşler düzenlendiğini, piyesler tertip edilip şiirler  yazıldığını vurguladı.
 
Müslümanların Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kavuşmasından dolayı  yaşadığı sevince değinen Başkan Erbaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
 
"Hamdolsun bugün Ayasofya'nın fetreti sona ermiştir. Sayın  Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah'a secde edilecek bir mekana  dönüştürülmüştür.
 
İnşallah Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe  kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun  müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı, adalet, merhamet ve ahlak temelinde  yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır."
 
Müslüman dini liderlerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik eden  Erbaş, "Zatıalinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya'da saf tutmayı ümit  ediyor, en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
 
  
 

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