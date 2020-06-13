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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar sürecek

AA |  13 Haziran 2020 Cumartesi - 19:58 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 19:58

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bilinmelidir ki mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş,  Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği tarafından online olarak organize edilen,  "Kudüs ve Mescid-i Aksa Dayanışma Buluşması"nda konuştu.
 
Video konferansla gerçekleştirilen buluşmada, Kudüs'ün insanlığın en  köklü mirasına ve tarihi serüvenine tanıklık eden evrensel bir değer olduğunu  aktaran Erbaş, "İslam medeniyetinin tarihsel bilgi ve değerler hafızasıdır. Bu  itibarla Müslümanların hayatında vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir  şehirdir." vurgusu yaptı.
 
Filistin ve Kudüs'ün tarihini, bugününü ve geleceğini ele alırken  İslam coğrafyasının genel durumu ve temel sorunlarının da konuşulması  gerektiğinin altını çizen Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:
"Kudüs'ü işgal edenler, İslam toplumlarını dağınık ve zayıf  gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti bulmaktadırlar. Dolayısıyla  Müslümanlar olarak hep beraber ciddi ve köklü bir muhasebe ve özeleştiri yapmak  durumundayız. Coğrafyamızın nasıl küresel aktörlerin güç gösterisi alanı haline  geldiğini ve ümmeti zayıflatan faktörleri kapsamlı olarak ele almak ve çözüm  üretmek zorundayız."
 
Erbaş, Filistin ve Kudüs'ü işgal edenlerin, dünyayı savaş ve kargaşaya  sürükleyenlerin, hukuk, insaf, vicdan, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin  hiçbirini umursamadığına dikkati çekerek, bu durumun tek çözümünün ümmetin bir  araya gelerek zulme ve işgale engel olması olduğunu söyledi.
 
"Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa eğitim müfredatlarına dahil  edilmeli"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin davasının yeni nesillere doğru  bir şekilde aktarılmasının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili dini ve tarihi bilgilerin  tüm İslam coğrafyasında eğitim ve öğretim müfredatlarına dahil edilmesi  önemlidir. Müslümanların Kudüs'teki tarihi eserlerini araştıran kurum ve  kuruluşlarını, keza Kudüs davasını savunmak üzere hizmet yürüten medya  kuruluşlarını desteklemeliyiz. Müslüman ülkelerin dini kurumları ve sivil toplum  kuruluşları, Kudüs bilincini güçlendirecek farklı etkinlikler yapmaya devam  etmelidir."
 
"Cumhurbaşkanımız, en yüksek sesle Kudüs davasını savunmaktadır"
Türkiye'nin her zaman Doğu Türkistan'dan Filistin'e dünyadaki tüm  Müslümanların ve mazlumların yanında olduğuna işaret eden Erbaş, Ocak 2018'de  İstanbul'da Uluslararası Kudüs Sempozyumu'nun düzenlendiğini ve buradan çıkan  sonuç bildirgesiyle Kudüs davasının tüm dünya kamuoyuna aktarıldığını anımsattı.
 
Türkiye'de her hafta bir yerde Kudüs'le ilgili bir çalışma, bir  konuşma ve bir faaliyetin mutlaka bulunduğuna, 100 bini aşkın camide Kudüs'le  ilgili hutbeler okutulduğuna dikkati çeken Erbaş, Mayıs 2018'de de İslam  İşbirliği Teşkilatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Kudüs  meselesi için özel olarak toplandığını ve o gün, dünyaya güçlü bir mesaj vermek  için 1 milyonu aşkın insanın katılımıyla Büyük Kudüs Mitingi'ni  gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Davos ve Birleşmiş Milletlerde  olduğu gibi her zaman tüm uluslararası toplantılarda en açık şekilde ve en yüksek  sesle Kudüs davasını savunduğunu anımsatan Erbaş, "Bilinmelidir ki mücadelemiz,  Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.
 
Erbaş konuşmasını "Bu vesileyle her türlü işgal ve zulme rağmen  yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların  yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade  ediyorum." sözleri ile tamamladı.
 
Nekse'nin (İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi,  Sina Yarımadası ve Golan Tepelerini işgal etmesi) 53. yıl dönümü olması ve  İsrail'in son zamanlarda Batı Şeria'yı "ilhak" etme planları üzerine düzenlenen  buluşmaya, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmed  Al-Reysuni, Yüksek İslam Komisyonu Başkanı, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün eski  Müftüsü Dr. İkrime Sabri, Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği Başkanı Dr. Nawaf  Takrouri'nin yanı sıra başta Endonezya, Hindistan, Moritanya, Senegal ve Suudi  Arabistan olmak üzere birçok ülkeden alimler katıldı.
 

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