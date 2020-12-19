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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı"nda konuştu

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 17:44 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 17:44

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din eğitimi anlayışı ve mekanizmalarının en alt kademeden en üst boyut olan dini yükseköğrenime kadar birbirini tamamlayıcı ve geliştirici bir ufukla gözden geçirilmesi gerek." ifadesini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye  İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyinin video konferans  sistemiyle düzenlediği "120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri  Çalıştayı"na katıldı.
 
Çalıştayda konuşan Erbaş, ilahiyat eğitiminin medeniyet müktesebatı  bağlamında derin ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
 
Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin önemli bir imkanı ve büyük bir ilmi  birikimi ifade ettiğini belirten Erbaş, "Din eğitimi anlayışı ve mekanizmalarının  en alt kademeden en üst boyut olan dini yükseköğrenime kadar birbirini  tamamlayıcı ve geliştirici bir ufukla gözden geçirilmesi gerek."  değerlendirmesinde bulundu.
 
İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin, Diyanetin başta din eğitimi  olmak üzere, din hizmetleri bağlamındaki istihdam politikalarına yönelik  programlar geliştirmesini önemsediklerini dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:
"Türkiye özelinde okul öncesi, kadın, aile, çocuk, genç, engelli,  hasta, mahkum, yaşlı gibi birçok kesime din hizmetini en güzel şekilde yerine  getirmek için bütün bu alanların her biri ile ilgili yeterli eğitim almış ve  pedagojik formasyona sahip insan kaynağına ihtiyaç duymaktayız. Bu ihtiyacı  karşılayacağımız yegane kaynak ise ilahiyat-İslami ilimler fakülteleri ve imam  hatip liseleridir. Bizler, mihrapta kürsüde, Kur'an kurslarında, sosyal kültürel  içerikli din hizmetlerinde, yurt dışı teşkilatlarımızda hizmet eden bütün  hocalarımızın, vaizlerimizin, müftülerimizin her açıdan donanımlı ve nitelikli  olmasını istiyoruz. Nitekim lisans döneminde iyi eğitim almış, pedagojik  formasyona sahip hocalarımızın din hizmetlerinde ve din eğitimi faaliyetlerimizde  daha başarılı olduklarını görüyoruz."
 
Erbaş, İslam dünyasında dinin doğru anlaşılması alanında bazı  sorunların olduğuna değinerek, "Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere  dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasını, doğru şekilde  karşılanmayan her ihtiyacın istismara kapı araladığını bugün daha yakından  görmekteyiz. Doğru dini bilginin üretilmesi ve topluma sunulması görevi ise tabii  olarak öncelikle dini yükseköğretim kurumlarımız ilahiyat ve İslami ilimler  fakültelerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim sorumluluğumuzdadır."  şeklinde konuştu.
 
İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin önemli imkanlara sahip  olduğunu belirten Erbaş, bu imkanların iyi değerlendirilmesi için ortak  çalışmaların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Ali Erbaş şunları söyledi:
"Kur'an-ı Kerim, Arapça, fıkıh, tefsir, hadis, kelam, İslam tarihi ve  sanatları, felsefe gibi farklı alanlarda 10 bini aşkın ilim adamımız vardır ve  tamamına yakını Kur'an ve sünnet çizgisinde taviz vermeden öğrenci yetiştirmeye  ve ilmi birikimimize katkı sağlamaya çalışmaktadır. Tabii ki bu kadar büyük bir  müessesede, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde, zaman zaman kuran ve  sünnet çizgisine uymayan az da olsa bazı fikirleri ortaya atanlar oluyor ve  marjinal diyebileceğimiz, çok kenarda köşede kalmış bu fikirlerin bizim ve  ilahiyat fakülteleri nezdinde, hiçbir itibarı yok. Genel olarak fakültelerimiz  Kur'an ve sünnet çizgisinde en güzel bir şekilde din eğitimi vermeye, ilim  üretmeye, 1400 yıllık ilmi müktesebatımızı daha da geliştirmeye yönelik büyük  çalışmalar yapmaktadır."
 
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat ve İslami ilimler  fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile iş birliği  içerisinde ortak çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
 
Üç oturumdan oluşan ve bir gün sürecek çalıştayda, "Osmanlı'dan  Günümüze İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Tarihi", "İlahiyat ve İslami  İlimler Fakültelerinin Toplumun Dini Hayatındaki Yeri", "İlahiyat ve İslami  İlimler Fakültelerinin İlmi Hayattaki Yeri", "İlahiyat ve İslami İlimler  Fakültelerindeki Yapısal Sorunlar" başlıkları ele alınacak.
 

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