Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı
23 Temmuz 2020 Perşembe - 14:53 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 15:13
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Erbaş, '3 imam ve 5 müezzin atıyoruz. Belki tarihte ilk defa olacak. Prof.Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof.Dr. Mehmet Boynukalın hocamızı imam olarak atıyoruz.' dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı.
Erbaş, Ayasofya Camisine Marmara
Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul
Yeni Cami Hatibi Ferruh Musluer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıkladı.