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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gençliğin önemine vurgu

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 23:19 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 23:19

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, genç nüfusun önemine işaret ederek, "Bir ülkenin ahlaklı, ilkeli, barışı ve huzuru, birlikte yaşama tecrübesini her şeyin üzerinde tutan, Rabb'inin rızasına göre hareket etmeye çalışan, Peygamberini, Kitabını tanıyan bir gençliğe sahip olması en büyük zenginliktir. İşte Türkiye, böyle bir hazineye sahip." dedi.


Erbaş, Gaziantep'teki Eruslu Diyanet Gençlik Merkezi temel atma  töreninde, toplumun bütün kesimlerini, katmanlarını içine alarak insanlara hizmet  etmeyi amaçladıklarını belirtti.
 
Kur'an- Kerim Kursu hocalarının 4-5 yaşından itibaren çocuklarla  ilgilendiğini ifade eden Erbaş, 7'den 70'e ihtiyaç odaklı programlarla toplumun  her kesiminden insanı doğru dini bilgiyle eğitip, bilgilendirmeye çalıştıklarını  vurguladı.
 
Gaziantep'teki genç nüfusa dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:
 
"18 yaş altı 1 milyon genç ve çocuğumuz var. 1,5 milyon da 30 yaşın  altında insan var. Demek ki bu şehrin yüzde 75'i 30 yaşın altında. Türkiye'ye  uyarladığımızda 30 milyona yakın öğrencimiz var. Nüfusu 30 milyonun altında olan  140 kadar ülke var. Bizim öğrenci sayımız bu kadar iyi. Bu bizim için en büyük  zenginlik. Bir ülkenin ahlaklı, ilkeli, barışı ve huzuru, birlikte yaşama  tecrübesini her şeyin üzerinde tutan, Rabb'inin rızasına göre hareket etmeye  çalışan, Peygamberini, Kitabını tanıyan bir gençliğe sahip olması en büyük  zenginliktir. İşte Türkiye, böyle bir hazineye sahip. Böyle bir genç nüfusa  sahip. O zaman iş, bize düşer. İş vazife başında olan yetkililere düşüyor.  Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu sorumluluğu üzerimize aldık.  Müftülüklerimizle, Kur'an-ı Kerim hocalarımızla, imamlarımızla çocuklara,  gençlere, ailelere hizmet etmeye çalışıyoruz."
 
Ülkenin 438 noktasında aile irşad büroları olduğunu aktaran Erbaş, bu  kurumların başında da ilahiyat fakültesinden hoca hanımlar bulunduğunu, bunların  da mahalle mahalle dolaşarak, manevi rehberlik yaptıklarını kaydetti.
 
Manevi rehberlerin gençlik merkezinde, yüksek öğrenim öğrenci  yurtlarında, cezaevlerinde hizmetler verdiğini anımsatan Erbaş, "Daha dün Konya  Cezaevinde iki mahkum, bizim manevi rehberlerimizin önünde hafızlıklarını  bitirdiler. Orada hafızlık merasimi yaptık. Hafız olanların sayısı artıyor. Ben  de geçen yıl Ankara Sincan Cezaevindeki hafızlık merasimine katıldım. 5  kardeşimizden ikisi bitirdi. Diğerleri de İnşallah bitirmişlerdir. Belki sayıları  da artmıştır. Birlikte çalıştığımız zaman güzel işlere imza atıyoruz." diye  konuştu.
 
Erbaş, mücadelelerinin iyilik mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Allah  iyileri sever. Biz iyilik tohumu ekiyoruz, sloganımız da budur. Yeryüzünde iyilik  hakim oluncaya kadar devam edeceğiz. Türkiye'nin dışında 149 ülkeye ulaştık. Bu  milletimizin en büyük tanıtımı demektir. 149 ülkeye kurban vesilesiyle  ulaştığımızda iki kilo eti değil bu milletin cömertliğini, asaletini,  yardımseverliğini, bayrağımızı tanıtıyoruz. Ülkemizde o kadar vakıf var ki bu  bizim en büyük zenginliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Gaziantep Valisi Davut Gül de Eruslu ailesinin birçok hayır işine imza  attığını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
 
Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğunu aktaran Gül,  şöyle devam etti:
 
"Aslında bu projede de onu görüyoruz. Şahinbey Belediyesi arsayı  tahsis etti, müftülük proje ve organizasyonu yaptı, hayırseverimiz Kahraman  Eruslu yapımını üstlendi. Bu güzelliği bugün paylaşan sizlere teşekkür ediyorum.  Gaziantep'te çok fazla genç nüfus var. Bu yüzden gençlik merkezinin, Kur'an  kurslarının sayısının artması lazım. Okulların, camilerin sayısının artması  lazım."
 
Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.
 
Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Diyanet İşleri  Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç,  Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Şahinbey Belediye  Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl  Müftüsü Hüseyin Hazırlar katıldı.
 
Protokol üyeleri, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci  Yurdunun açılışını gerçekleştirdi.

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