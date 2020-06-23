Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.
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- Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Yarından itibaren camilerde...
Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Yarından itibaren camilerde...
23 Haziran 2020 Salı - 20:22 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 20:42