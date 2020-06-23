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Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Yarından itibaren camilerde...

23 Haziran 2020 Salı - 20:22 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 20:42

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma  ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren  maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle  namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.
 
 

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