Diyanet Akademisi nedir, ne zaman açılacak? Diyanet Akademisi kanun teklifi TBMM’ye sunulacak!

AK Parti'nin hazırladığı Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifinde sona gelindi. Teklife göre din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olma şartı aranacak. Peki, Diyanet Akdemisi nedir, ne zaman kurulacak? Diyanet Akademisi'ne sınavla mı girilecek? İşte Diyanet Akademisi yasa tasarısı…

Diyanet Akademisi'nin kurulması için çalışmalara başlandı. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifine göre imam, müezzin, vaiz ve Kuran kursu öğreticilerine hizmet öncesi yüksek eğitim verecek ve Diyanet'e bağlı kurumlarda görev yapmak için Diyanet Akademisinden mezun olmak gerekecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kurulacak olan akademi ile ilgili geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Eğitim Politikaları Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve ilgili bakan yardımcılarının yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılmıştı. Yapılan toplantıların ardından proje netleşti. Meclis'e sunulması beklenen teklife göre, Diyanet'e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. Peki, Diyanet Akademisi nedir, ne zaman açılacak? Diyanet Akademisi kanun teklifi!

DİYANET AKADEMİSİ NEDİR?

AK Parti, imam, müezzin, vaiz ve Kuran kursu öğreticilerine, “hizmet öncesi yüksek eğitim” verecek “Diyanet Akademisi”nin kurulmasına ilişkin kanun teklifini tamamladı. Akademi, “Dini Yüksek İhtisas”, “Dini İhtisas” ve “Eğitim Merkezi” olarak üç bölümden oluşacak.

AK Partili yetkililer, “model din görevlisi” ihtiyacına dikkat çekerek, düzenlemeyle “din istismarının” önüne geçecek nitelikli, donanımlı, kıraatı, hitabeti iyi din görevlilerinin yetişmesinin sağlanacağına işaret etti. AK Parti, İslam dininin çağın yeni sorularına doğru yanıtları vermesini mümkün kılacak yeterlilikte din personelinin yetişmesinin elzem olduğunu belirtti.

DİYANET AKADEMİSİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Milliyet'te yer alan habere göre; AK Parti, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “Diyanet Akademisi” kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yasa teklifi çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması ve 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılının ilk gündem maddelerinden biri olması beklenen teklife göre, Diyanet kadrolarına atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet öncesi eğitim vermek üzere “Diyanet Akademisi” kurulacak.

Teklifin Ekim ayında Meclis açılır açılmaz TBMM Başkanlığına sunulması ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Diyanet Akademisi’nin ne zaman kurulacağı ise teklifin yasallaşmasıyla belli olacak.