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Diyanet açıkladı: Bazı deniz ürünlerinin haram olduğu yönünde fetva...

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 17:58 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 17:58

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Din İşleri Yüksek Kurulundan "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin, "Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir." açıklaması yapıldı.


Diyanetten yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun deniz  ürünleriyle ilgili görüşünün bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya  organlarınca çarpıtılarak yeni bir görüş gibi gündeme getirildiği ifade edildi.
 
Açıklamada, "Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından  bazı deniz ürünleriyle ilgili sorulan bir soruya mezheplerin görüşlerini dikkate  alarak klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap  vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir."  ifadelerine yer verildi.
 

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Diyanet deniz ürünleri haram
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