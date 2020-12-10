Diyanet 5100 personel alımı ne zaman? 500 İmam Hatip, 1500 Kur’an Kursu Öğreticisi ve 100 Müezzin alımı ertelendi mi?

Diyanet personel alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı açıktan atama usulü ile 3 bin 500 İmam Hatip, 1500 Kur’an Kursu Öğreticisi ve 100 Müezzin olmak üzere toplam 5100 personel alımı yapacağını açıklamış, karar da Resmi Gazete üzerinden duyurmuştu. Covıd-19 salgın hastalığı nedeniyle ilan edilen personel alımı henüz gerçekleşmedi. Peki, Diyanet 5100 personel alımı ertelendi mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının açıktan atama ile alacağını duyurduğu 5 bin personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmaması, konu hakkındaki merakı artıyor. Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, personel alımının bir an önce yapılması gerektiğini belirterek “Daha önce de kurumumuza bağlı teşkilatlarda din görevlisi açığının 2021 yılı itibariyle 30 bini bulacağını belirtmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığındaki personel açığının kapatılması konusunun TBMM’deki bütçe görüşmelerinde dikkate alınmasını söylemiş olmamıza rağmen olumlu bir gelişme olmadı.’’ İfadelerini kullandı.

DİYANET PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Diyanet işleri başkanlığı en son personel alımı ile ilgili ilan yayınladı ancak, alımların ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

DİYANET 5 BİN 100 PERSONEL ELIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ



1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Müracaat işlemleri 12/10/2020 - 27/10/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet

bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

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