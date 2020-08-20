Diyanet 5 bin personel alımı yapacak! Diyanet 3 bin 500 imam ile 1.500 personel alımı ne zaman yapacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açığı giderebilmek için 3 bin 500 imam ile 1.500 personel alımı yapılacağını söyledi. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını bugünkü köşesine taşıdı.

Diyanet 5000 personel alımı yapılacağını açıkladı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ise köşesinde bu müjdeli haberi duyurdu. Küçük tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde yeni kadro ihdasını yapıldığını ve bu kapsamda 3500 İmam Hatip ve 1500 personel kadrosu için ilanlar açılacak.

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Yazıya göre; Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personel alımı sürecine ilişkin yeni bir duyuru açıklanacak. İlanlar 2020 sona ermeden açıklanacak.

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İmam hatip kadrosunda 3500, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, uzman yardımcı hizmetler ve diğer kadrolarda ise 1500 kadro ayrıldı.

İller arasında şu an sadece Sivas İlinde 219 kadronun açık olduğu ifade edildi. Dİğer illere ait kadro dağılımı ve alım sayısı ise ilan açıklandığında belli olacak.