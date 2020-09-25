Diyanet 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 1400 Kur'an Kursu Öğreticisi, 3 bin 500 İmam-Hatip, 100 de müezzin alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 bin personel alımı yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 1400 Kur'an Kursu Öğreticisi, 3 bin 500 İmam-Hatip, 100 de müezzin Kayyım olmak üzere 5 bin sözleşmeli personel istihdam edileceği, duyuruldu. Peki, Diyanet personel alımı ne zaman yapılacak? Diyanet 5 bin personel alımı şartları nelerdir? İşte DİB personel alımı detayları…

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı yapacağını duyurdu. Diyanet’e yapılacak müracatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Diyanet personel alımı 2020 kuran kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin başvuru şartları nelerdir? DİB personel alımı ne zaman yapılacak?

DİYANET PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

DİB personel alımı başvuruları 6 Ekim 2020’de başlıyor, 20 Ekim 2020 saat 23:59 tarihlerinde sona ediyor. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması geriyor.

DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,



3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,



4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,



5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.



6. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,



7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),



8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.



• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.