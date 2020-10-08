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Diyanet 5 bin personel alacak! Başvurular nasıl yapılır?

08 Ekim 2020 Perşembe - 11:30 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 11:36

Diyanet İşleri Başkanlığınca sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 500 imam-hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım alınacak. Peki, Diyanet personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru şartları...


Diyanet İşleri Başkanlığı'na 5 bin personel alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre,  3 bin 500 imam-hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım alınacak. Başvurular 12 Ekim'de başlıyor. Peki, Diyanet personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru şartları...
 
 
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 3 bin 500 imam-hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım alınacak.
 
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların 2018  yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için  KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış  olmaları gerekiyor.
 
Kur'an kursu öğreticiliği için sadece kadın adaylar başvuru  yapabilecek.
 
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de "sinav.diyanet.gov.tr"  internet adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için  istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat  edecek.
 
Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde  KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının  3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.
 
Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli  hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.
 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI 
 

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