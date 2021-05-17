Diyabet hastalarının en büyük şikayetlerinden biri de diyabetik retinopatidir. Görmede azalmaya neden olan bu hastalığı Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Eraslan sizler için açıkladı.

En büyük belirtisi görmede azalmadır

Diyabetik retinopati, diyabet hastalığı kaynaklı göz rahatsızlığıdır. Diyabet hastalığı uzun vadede göz damarlarında hasara neden olur. Diyabetik retinopatinin nonproliferatif ve proliferatif olmak üzere iki evresi vardır. Nonproliferatif başlangıç evresidir. Gözde küçük kanamalar ve sızıntı odakları meydana gelir. Tedavi edilmediği takdirde ilerleyerek proliferatif olan ileri seviye doğru ilerleyebilir. İleri seviyede ise gözde yeni ve olağan dışı damarlar gelişir. Bu yeni oluşan damarlar kanama, ödem sızdırma ile şiddetli görme kaybına sebep olur. Önlem alınmaması durumda ise göz içi enjeksiyon ya da cerrahi işlem gerektirecek komplikasyonlara yol açabilir.

Diğer hastalıkların aksine diyabetik retinoplastinin belirtileri oldukça nettir. En büyük belirtisi görmede azalma, okuyamama ve objeleri seçmekte güçlüktür.

Diyabetik retinopati hastalığı için diyabet tanısı konulmuş kişiler risk altındadır. Bunun haricinde ise kan glukoz seviyesi sınırın üzerinde olan ve kontrol ettirmeyen, tansiyon hastası olan, sigara içen, sağlıksız beslenen kişilerde diyabetik retinopati adaylarıdır.



Diyabetik retinopati beraberinde birkaç hastalığa daha sebebiyet verebilir. Bu hastalıklar,

• Vitreus kanaması; kendini başına kalıcı görme bozukluğuna neden olmaz.

• Retina dekolmanı; yeni oluşan anormal kan damarları, retinayı gözün arkasından uzağa çekebilen yara dokusu büyümesine neden olur.

• Glokom; yeni kan damarları gözünüzün ön kısmında büyüyerek göz sıvı akışını engelleyebilir. Göz içi basıncının artmasına Neovasküler Glokom denilen tabloya neden olabilir.

Hastalıktan korunmanın yolu oldukça basit. Diyabet hastaları için endokrinoloji ya da dahiliye uzmanın önerdiği diyet uygulanmalı, kullanılması gereken ilaçlar aksatılmamalı ve düzenli şekilde göz kontrolü yapılmalıdır.

Tedavi diyabetik retinopati aşamasına göre seçilir

Diyabetik retinopati tedavisi olan bir hastalıktır. Uygulanacak tedavi yöntemi hastalığın aşamasına göre uzman hekim tarafından karar verilir. Hasta nonproliferatif yani başlangıç seviyesinde ise lazer tedavisi tercih edilir. Fakat makula bölgesinde ödem başlamış ise enjeksiyon ile birlikte lazer uygulaması yapılır. Hasta başlangıç seviyesini geçip proliferatif aşamaya gelmiş göz içi kanama, zar oluşumu ve retinanın yerinden ayrılması gibi durumlar var ise cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulur.