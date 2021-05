Koronavirüse yakalanma riskini artırıyor!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Avrupa ’da 60 milyon şeker hastası bulunurken, bu rakam ise her geçen gün artış gösteriyor. WHO, beslenme başta olmak üzere fiziksel hareketsizlik gibi etmenlerin, diyabeti tetiklediğinin de altını çiziyor. Pandemi döneminde dünya genelinde artan kilo alımı hakkında uyaran Genel Cerrahi Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Babek Tabandeh, diyabet hastalığı olan kişinin kan şekeri değerlerinin yüksek olmasının genel olarak vücutta hastalıklara karşı insanları koruyan defans sistemini baskıladığını ve her türlü enfeksiyona karşı da direnci azalttığını belirtti.