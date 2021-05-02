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Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 17:02 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 17:02

Batı Karadeniz Diyabetliler Derneği ve Düzce Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, her vatandaşa olduğu gibi diyabet hastalarına da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını olmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.


Prof. Dr. Arslanoğlu, AA muhabirine, diyabet hastalarının vücut  dirençlerinin hayatını normal bir şekilde sürdüren diğer vatandaşlara göre daha  zayıf olduğunu söyledi.
 
    İnsülin kullanan diyabet hastalarının maske, mesafe ve özellikle  temizlik hijyen konularına ekstra dikkat etmesi gerektiğine dikkati çeken  Arslanoğlu, "Virüse yakalanmak her vatandaşta olduğu gibi diyabet hastalarında da  ciddi bir tehdit. Virüse yakalandıklarında vücut dirençlerinin yüksek olması  gerekir. Hastaların garanti besinleri bırakıp vitamin, mineral, protein, sağlıklı  yağlar ve omega 3 tarzı besinlerden yararlanması faydalı olur." dedi.
 
    Vaka sayılarının çok arttığı bu aylarda diyabet hastalarının dikkatli  olmasını isteyen ve aşı sıralarının geldiğinde tereddüt etmeden olmalarını  isteyen Arslanoğlu, şöyle konuştu:
 
    "Diyabeti kötü durumda olan ve yaşı da ilerlemiş hastaların ayrıca  kalp ve damar rahatsızlığı da varsa koronavirüse yakalandığı zaman ağır  yaşayabiliyor. Genç yaştaki diyabet hastaları koronavirüse karşı risk altında  olmasalar da insülin iğnesi vurduran hastalarımız koronavirüse yakalandığında  iğnelerini düzenli vurduramayacakları için dikkatli olmalarında fayda var."
 
    Arslanoğlu, diyabetli vatandaşların aşıyı olduktan sonra ek bir riskin  bulunmadığını aktararak, "Diyabetli hastaların koronavirüs aşısı olmasında bir  problem yok. Nasıl ki vatandaşlarımıza aşıyı öneriyorsak diyabet hastalarımıza da  aşıyı vurdurmayı tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
    - "Ramazan ayında sağlıklı beslenmek önemli"
 
    Prof. Dr. Arslanoğlu, gerek Türkiye'de gerekse dünyada koronavirüs  vaka sayılarının artışıyla birlikte yüksek risk grubunda bulunan diyabet  hastalarının ramazan ayında oruç tutmalarının risklerinin olabileceğini söyledi.
 
    Türkiye'de diyabet hastalarının büyük bir bölümünün ramazan ayında  oruç tutmaya çalıştığına değinen Arslanoğlu, "Hastalar insülin ve vücut şekerini  dengeleyen ilaçlar kullanıyorsa oruç tutsalar bile şekerleri yükseldiğinde sağlık  açısından oruçlarını bozmaları gerekir. Ramazan ayında sağlıklı beslenmek önemli.  Diyabet hastaları uzun süre aç kaldıklarında sinir sistemlerinde de bozulma  oluyor ve dikkat edilmesi gereken bir sorun haline geliyor." dedi.
 
    Arslanoğlu, diyabet hastalarının ramazan ayında "Oruç tutabilir  miyim?" diye çok sorduğunu belirterek, hap veya insülin kullanmıyorsa hastaların  oruç tutmasında bir sakınca olmadığını, şeker takibinin iyi yapılması gerektiğini  ve şekerleri yükseldiğinde bozmaktan tereddüt etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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