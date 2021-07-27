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Diyabet hastaları ne kadar meyve tüketmeli?

27 Temmuz 2021 Salı - 11:58 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 11:58

Diyabet hastalarının sağlıklı beslenmeleri çok önemli. Sağlıklı beslenmede dengeli meyve tüketiminin önemli olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Günlük aldığımız karbonhidratın kompleks olması, günlük enerjinin yüzde 40-50’yi geçmemesi özel bir durumu olmayan herkes için geçerli. Diyabet hastaları için ise çok daha önemli. Dolayısıyla sağlıklı karbonhidrat kaynağı olduğunu bildiğimiz meyveler de belirli porsiyonlarda tutulmalı. İstediğimiz kadar yiyebileceğimiz meyve yoktur” açıklamasında bulundu.


Glisemik indeksi yüksek, yani kan şekeri değerlerini hızlı değiştirebilen üzüm, incir, muz, kavun, karpuz ve kuru meyvelerin tüketiminin bazı kişiler için sakıncalı hale gelebileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Diğer meyvelerin lif oranları yüksek olduğu için ara öğünlerde tüketilen meyveler kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ana öğünden 2–2,5 saat sonra meyve ile ara öğün yapılabilir” dedi.
 
PORSİYONLAR DİYETİSYEN TARAFINDAN KİŞİYE ÖZEL BELİRLENMELİ
 
Porsiyonların diyetisyen tarafından kişinin gereksinimine ve kan şekeri seyrine göre belirlenmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Meyvenin suyu hazır değil, taze sıkılmış olarak tüketilebilir. Fakat posasından arındırıldığı için glisemik indeksi yükselmiş olur. Dolayısıyla posasıyla bir arada smoothie şeklinde bir ara öğünde 100 ml’yi geçmeyecek şekilde tüketilmesi daha faydalı olur” hatırlatmasında bulundu.

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