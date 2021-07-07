Dişlerdeki estetik görünüm sosyal ilişkileri de etkiliyor!

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aytaç Bal, dişlerin ideal bir fonksiyona sahip olması kadar ideal bir gülüşe sahip olmasının da hekimler ve hastalar için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Bal, estetik görünümün kişinin özgüvenli ve mutlu hissetmesini sağlayarak iş ve sosyal ilişkilerindeki başarısını etkilediğini belirtti.

Dişlerin rengi, şekli, boyutu, konumu ve dizilimindeki simetri, düzen ve uyum ideal özelliklere sahip bir gülümseme ve estetik görünümün kişinin özgüvenli ve mutlu hissetmesini sağladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aytaç Bal, iş ve sosyal ilişkilerindeki başarısını etkilediğini belirtti.

DOĞAL DİŞLE KUSURSUZ UYUM: MİNİMAL İNVAZİV

Diş estetiğinde yapılan uygulamalara değinen Bal, “Renk, şekil, boyut, konum ve dizilim olarak örneklenen unsurlardaki asimetri, bozukluk veya dengesizlikleri düzeltmeye, gülümsemeyi ideal standartlara ulaştırmaya ve genel görünümü iyileştirmeye odaklanır. Bu uygulamalar basit sorunların varlığında doğal dişle kusursuz bir şekilde uyum sağlayan minimal invaziv işlemler ile yapılabileceği gibi daha ileri seviyede hasar görmüş bir dişin varlığında daha karmaşık prosedürleri de içerebilir. Hatta bazen disiplinler arası planlamaları da içerebilir. En yaygın tedavilerden biri dişlerin boyutundaki, şeklindeki, rengindeki kusurları düzeltmek için dişlerin ön kısmına yerleştirilen restoratif uygulamalardır” dedi.

Bal, renklenmiş dişleri estetik olarak iyileştirmenin son derece etkili diğer bir yolunun da beyazlatma tedavisi olduğunu şu sözlerle aktardı:

“Ayrıca, ciddi şekilde hasar görmüş dişlerin şeklini, işlevini ve rengini eski haline getirmek için kullanılan kuronlar, doğal kök gibi davranarak eksik veya hasarlı dişleri geri kazandırmak için çene kemiğine yerleştirilen implantlar, çapraşık dişleri düzeltmek ve boşlukları kapatmak için yapılan ortodontik uygulamalar gibi oldukça geniş tedavi seçenekleri de hastalarımıza sunulabilmektedir.”

KİŞİYE ÖZEL DİJİTAL TASARIMLAR

Estetik amaçlı uygulamaların gülüşün iyileştirilmesi için gerekli tedaviyi planlamak ve hasta motivasyonunu artırmak için dijital olarak yapılabilen gülüş tasarımını da kapsayabildiğine dikkat çeken Bal, “Gülüş tasarımı dişlerin şekli, diş etlerinin kenarları, dudaklar ve yüzün şeklinin uyumu da dikkate alınarak kişiye özel yapılan tasarımı ve sonrasında hedeflenen uygulamaların bütününü içerir. Hastanın tüm tedavisi milimetrik hassasiyetle ve en ideal haliyle planlanır. Hem estetik hem de doğal görünen sonuçlar elde etmek için diş, diş etleri ve dudakların hepsinin birlikte analiz edilmesi gerekir. Dişlerin pozisyonunu, boyutunu, oranını, şekli, rengi ve simetrisi estetik unsurları temsil etse de dişlerin dişeti dokuları ve kemik ile ilişkisi de mutlaka değerlendirilmelidir ve tedavi planlaması bu doğrultuda yapılmalıdır” diye konuştu.

TÜM BİLEŞENLERİ BİR BÜTÜN OLARAK DİKKATE ALINMALI

Bal, ayrıca diş estetiği uygulamaları yapılırken diş ile yüz estetiğini uyumlu hale getiren estetik kavramların da bütünleşmesi gerektiğini ifade ederek “Dişlerle yüzün tüm bileşenleri bir bütün olarak dikkate alınmalı ve yüzü oluşturan diğer unsurlarla ağzın doğru bir uyumu sağlanmalıdır. Bu nedenle estetik uygulamalar planlanırken dudakların analizi, konumu, dişler ile arasındaki ilişkisi ve yüzün şekli, yüksekliği gibi unsurlara yer verilmelidir” hatırlatmasında bulundu.

Bal, diş estetiğinde yapılan tedaviler hakkında son olarak şunları aktardı:

“Yapılan tedavilerle, kişiye özel estetik unsurlara göre tasarlanmış dişler ile doğal ve sağlıklı görünen aynı zamanda fonksiyonel sonuçların elde edilmesi hedeflenmektedir. Tedavi planlamaları doğal özelliklere uymalı, güncel bilimsel teknikleri içermeli ve hekimin sanatsal becerileri ile birleştirilerek yapılabilecek uygulamalara dayandırılmalıdır. Doğru uygulamaların kişiler üzerinde yaratacağı olumlu psikolojik etkiler ile yaşam kalitesi rahatlıkla artırılabilir.”