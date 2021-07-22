Dislektik çocuklara kitap seti desteği

Yaklaşık 10 yıldır okuma yazma, matematik işlemleri ve dil becerilerinde özel öğrenme güçlüğüne neden olan disleksi için mücadele eden ve bu alanda yüzlerce öğrenciye eğitim veren Çavuşoğlu, son yıllarda dokunmatik ekranların dislektik çocukları tembelleştirdiğini tespit etti.

Dikkat, okuma, yazma, ritmik sayma, tane kavramı ve temel matematik konularını içeren 5 kitap lık bir set hazırlayan Çavuşoğlu, açtığı disleksi merkezinde verdiği özel eğitimlerin de katkısıyla çocuklara katkı sağlamaya çalışıyor.

"Çocuklar en olumsuz etkiyi telefon ve türevlerinden yaşıyor"

Sınıf öğretmeni ve eğitim danışmanı Evren Özden Çavuşoğlu, AA muhabirine, disleksinin matematik ağırlıklı öğrenme, okuma, yazma, dil ve konuşmada zorluk ve becerilerde farklılık şeklinde tanımlandığını, kesinlikle hastalık olmadığını söyledi.

Teknolojik aletlerin dislektik çocukların öğrenimini daha da zorlaştırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Telefon ve türevleri bu kadar hayatımızın içindeyken en olumsuz etkiyi de oradan yaşıyor çocuklar. 2009 yılından sonra Türkiye'de ve dünyada dislektik olan çocukların sayısında artma görüldü çünkü dokunmatik tabletler, telefonlar hayatımıza girdi. Şöyle düşünün: Uzun süre hesap makinesi kullandığınızda kafanızdan toplama, çıkarmayı çok rahatlıkla yapamayabilirsiniz. Ya da çarpım tablosundan çok seri cevap vermezsiniz. Telefon ve bilgisayar bu konuda önümüze çıkan, çelme takan durumlardan." diye konuştu.

Bu sorunu biraz olsun çözebilmek için çeşitli çalışmalar yaptığını, yayımladığı kitaplarla dislektik çocuklara destek olmak istediğini aktaran Çavuşoğlu, "Kitap diskalkuli alanında ilk ve tek. Öğrencilerin temel matematik bilgilerini birebir çalışacağı kitap olduğu için alanında tek. Yurt içi ve dışında disleksiyi tanıtan, tanımları yapılan, diskalkuli, disgrafiden bahseden kitaplar var fakat Türkiye'de öğrencilerle direkt çalışılabilecek ders kitabı olarak ilk ve tek." ifadesini kullandı.

Evren Özen Çavuşoğlu, diskalkuli, distatik olan çocukların sınıf ortamından ayrı eğitim almaları gerektiğine işaret etti. Çavuşoğlu, bu bireylerin farklı dille öğrendikleri için sınıf ortamında beraber öğrenmede zorluk çekebildiklerini belirtti.