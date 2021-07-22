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Dislektik çocuklara kitap seti desteği

AA |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 15:36 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 15:36

Karabük'te özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan Evren Özden Çavuşoğlu, açtığı disleksi eğitim merkezinde hazırladığı ders kitaplarıyla dislektik çocuklara destek olmaya çalışıyor.


Yaklaşık 10 yıldır okuma yazma, matematik işlemleri ve dil  becerilerinde özel öğrenme güçlüğüne neden olan disleksi için mücadele eden ve bu  alanda yüzlerce öğrenciye eğitim veren Çavuşoğlu, son yıllarda dokunmatik  ekranların dislektik çocukları tembelleştirdiğini tespit etti.
 
Dikkat, okuma, yazma, ritmik sayma, tane kavramı ve temel matematik  konularını içeren 5 kitaplık bir set hazırlayan Çavuşoğlu, açtığı disleksi  merkezinde verdiği özel eğitimlerin de katkısıyla çocuklara katkı sağlamaya  çalışıyor.
 
"Çocuklar en olumsuz etkiyi telefon ve türevlerinden yaşıyor"
Sınıf öğretmeni ve eğitim danışmanı Evren Özden Çavuşoğlu, AA  muhabirine, disleksinin matematik ağırlıklı öğrenme, okuma, yazma, dil ve  konuşmada zorluk ve becerilerde farklılık şeklinde tanımlandığını, kesinlikle  hastalık olmadığını söyledi.
 
Teknolojik aletlerin dislektik çocukların öğrenimini daha da  zorlaştırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Telefon ve türevleri bu kadar  hayatımızın içindeyken en olumsuz etkiyi de oradan yaşıyor çocuklar. 2009  yılından sonra Türkiye'de ve dünyada dislektik olan çocukların sayısında artma  görüldü çünkü dokunmatik tabletler, telefonlar hayatımıza girdi. Şöyle düşünün:  Uzun süre hesap makinesi kullandığınızda kafanızdan toplama, çıkarmayı çok  rahatlıkla yapamayabilirsiniz. Ya da çarpım tablosundan çok seri cevap  vermezsiniz. Telefon ve bilgisayar bu konuda önümüze çıkan, çelme takan  durumlardan." diye konuştu.
 
Bu sorunu biraz olsun çözebilmek için çeşitli çalışmalar yaptığını,  yayımladığı kitaplarla dislektik çocuklara destek olmak istediğini aktaran  Çavuşoğlu, "Kitap diskalkuli alanında ilk ve tek. Öğrencilerin temel matematik  bilgilerini birebir çalışacağı kitap olduğu için alanında tek. Yurt içi ve  dışında disleksiyi tanıtan, tanımları yapılan, diskalkuli, disgrafiden bahseden  kitaplar var fakat Türkiye'de öğrencilerle direkt çalışılabilecek ders kitabı  olarak ilk ve tek." ifadesini kullandı.
 
Evren Özen Çavuşoğlu, diskalkuli, distatik olan çocukların sınıf  ortamından ayrı eğitim almaları gerektiğine işaret etti. Çavuşoğlu, bu bireylerin  farklı dille öğrendikleri için sınıf ortamında beraber öğrenmede zorluk  çekebildiklerini belirtti.
 

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