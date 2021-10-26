Diskalkuli nedir, belirtileri nelerdir? Diskalkuli testi ve tedavisi var mı?

Meriç Aral ve Efe Tunçer’in “Teras Noir” adlı YouTube programına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli olduğunu söyledi. Söz konusu açıklamanın ardından Diskalkuli hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Diskalkuli nedir, Diskalkuli ne demek? Diskalkuli belirtileri…

Bartu Küçükçağlayan, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in sunduğu 'Teras Noir' adlı YouTube programına konuk oldu. 38 yaşındaki ünlü oyuncunun “Diskalkuli var bende. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum. O da bir yere kadar idare ediyor. Özellikle para üstü konusunda inanılmaz geriliyorum. Allah’tan pandemi oldu da para üstü almayı bıraktım.” İfadelerinden sonra Diskalkuli nedir, Diskalkuli ne demek? Sorularında artış oldu. İşte Diskalkuli belirtileri…

DİSKALKULİ NEDİR, NE DEMEK?

Öğrenme güçlüğü çeşitlerinden biri olan diskalkuli, matematik öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır.

Diskalkuli; zihinsel bir sorunu olmadığı halde basit işlemleri yapma, rakamları yazma, sayı ve sembolleri kavrama, hesaplama ve kullanma, matematiksel işlemleri anlama ve ilişkilendirme gibi durumlarda ortaya çıkan güçlük ya da yetersizlik olarak açıklanabilir.

Çocukların %5’inde görülen bu hastalık, kızlara oranla erkeklerde daha çok görülür. Bu hastalık, gerekli önlemler alınmadığında çocuklarda psikolojik sorunlara neden olabilir ve çocuğun akranlarından geride kalmasına neden olabilir.

DİSKALKULİ BELİRTİLERİ

Temel matematik işlemlerini çok yavaş ya da zor çözme

İşlem yaparken sürekli parmaklarını kullanma ve bu şekilde hesaplamalar yapma

Gün, hafta, ay ve mevsimleri anlamada zorluk çekme

Hafıza problemleri yaşayarak, en kolay hesaplamalarda bile hata yapma

Toplama ve çarpma işlemlerinde yaşanan değişme özelliğini anlamada zorlanma

Zamanı anlatmada zorluk çekme

Sağ ve sol kavramını öğrenememe ya da sürekli bu konuda hata yapma

Analog saatleri okumada zorluk çekme

Matematiksel sembolleri karıştırma

Nesneler arası uzaklığı anlamada güçlük çekme

Basit geometrik şekilleri öğrenememe

Dört işlem becerisinde işlem yönlerini sıkça karıştırma

Çarpım tablosunu öğrenmede zorluk yaşama

Yer ve yön bulmada zorlanma

Mantıksal ve stratejik oyunlarda sık sık hata yapma

Güncelik hayatta ve alışveriş sırasında hatalı para verme ya da para üstü hesaplayamama gibi sorunlar yaşama

Bozuk para saymada güçlük çekme

Dört işlem becerisinde işlem yönlerini sıkça karıştırma

Çarpma ve bölme işlemlerinde zorlanma

DİSKALKULİ TEDAVİSİ NE, TESTİ VAR MI?

Diskalkuli için bilinen bir test yoktur. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biriminden randevu alıp uzman çocuk psikiyatristi tarafından çeşitli matematik öğrenme bozukluğu testleri yapılabilir, teşhis konulabilir, tetikleyici yan hastalıklar varsa tedavi edilebilir. Bizzat diskalkuli için belirgin bir tedavi (ilaçlı veya cerrahi müdahale) yoktur.

Çocuğunuzun öğrenme sürecini etkileyebilecek işitme veya görme bozukluğu gibi tıbbi sorunları olup olmadığını öğrenin.

Çocuğunuzun matematik öğretmeninden en çok sorun yaşadığı alanları ve yardımcı olabileceği yolları göstermesini isteyin.

Eğer yukarıdaki aşamaları uyguladığınız takdirde sorununuzu çözemediyseniz çocuğunuzu değerlendirebilecek bir uzman ile görüşün.