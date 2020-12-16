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DİSK'ten asgari ücret açıklaması!

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 14:47 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 14:47

Milyonlarca asgari ücretli yapılacak zam oranını merak ederken DİSK'ten açıklama geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin bir geçim ücreti olması gerektiğini belirterek, "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz." dedi.


DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Beylikdüzü'nde, DİSK'e üye oldukları gerekçesiyle işten  çıkarıldıklarını iddia ederek eylem yapan tekstil fabrikası işçilerine yaptığı  ziyarette, yeni yılda asgari ücretin 3 bin 800 lira olması yönündeki talebini  yineledi.
 
Asgari ücretle ilgili taleplerine değinen Çerkezoğlu, "İnsan onuruna  yaraşır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun  biçimde, bir işçinin ailesiye birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari  ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmelidir. Asgari ücret bir geçim  ücreti olmalıdır." diye konuştu.
 
Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması  gerektiğini dile getirerek, "Bütün kesinti yükü Hazine tarafından karşılanmalıdır  ve 2021 yılında asgari ücret 3 bin 800 TL olmalıdır. Bunun mücadelesini hep  birlikte sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
 
  
 

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