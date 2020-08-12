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Dışişlerinden Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait ilkokulları kapatan Yunanistan'a tepki

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 10:36 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 10:36

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve Batı Trakya Türk azınlığına ait okulları yeniden açmaya davet etti.


Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığına ait  ilkokulları sistematik olarak kapatma politikası hakkındaki soruya yazılı yanıt  verdi.
 
Yunanistan'ın, son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait  ilkokulların faaliyetini ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının  yetersizliği bahanesiyle azınlığa danışmadan sistematik olarak "geçici durdurma"  yoluyla kapattığını belirten Aksoy, bunun son örneğini azınlığın 8 ilkokulunun  daha kapatılmasının teşkil ettiğini kaydetti.
 
Aksoy, bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk azınlık ilkokullarının  sayısının 115'e indiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik on  yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa  Birliği (AB) de bir üye ülkede insan haklarının sistemli biçimde ihlal edilmesine  seyirci kalmaktadır. Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle  bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle  ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet  ediyoruz."
 
"Türkiye, Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerini sürdürecek"
Bu konuda, Batı Trakya Türk azınlık kurum ve kuruluşları tarafından  yapılan açıklamaları desteklediklerini dile getiren Aksoy, konuyu uluslararası  toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getirdiklerinin altını çizdi. 
 
Aksoy, "Batı Trakya Türk azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi  için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşması'nın  tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir."  değerlendirmesinde bulundu.
 

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