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Dışişleri: Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 20:03 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 20:29

Dışişleri Yunanistan'la Kardak gerilimine ilişkin yapılan açıklamada, "Protesto girişiminde bulunulduğu iddiası çarpıtmadır. Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır" denildi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kardak  kayalıkları çevresinde yaşanan gerginliğin ardından yaptığı açıklamada,  "Bakanlığımız Müsteşarı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aramış  ve Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan  tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde  iletmiştir." ifadelerini kullandı. 
 
Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama  hakkındaki soruya yazılı yanıt vererek, şunları kaydetti:
 
"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (13 Şubat) yapılan  bir açıklamada Kardak kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli bir hadiseye  ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri’nin Bakanlığımız Müsteşarı  nezdinde 'kuvvetli bir protesto girişiminde' bulunduğu iddia edilmektedir.  Maalesef, Yunan tarafı bu açıklamasıyla, hem alışık olduğumuz üzere kendi  kamuoyunu yanıltmakta hem de gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır. 
 
Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak kayalıkları  civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden  oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel  Sekreteri'ni aramış ve Yunan silahlı kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada  ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege’de  gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının  bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde  iletmiştir."
 

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