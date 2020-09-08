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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Fas’ın Libya’daki tutumunu takdirle karşılamaktayız

DHA |  08 Eylül 2020 Salı - 20:00 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 20:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz. Fas'ın Libya'daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız" dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fas'ın Buznika Şehrinde düzenlenmekte olan Libya Diyalog Toplantısı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Türkiye'nin en başından beri, Libya'daki krizin çözümünün ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunduğunu belirtti. Aksoy, "Bu çerçevede, Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz. Fas, 2015 yılında imzalanan ve BM Güvenlik Konseyinin 2259 sayılı kararıyla onaylanan Libya Siyasi Anlaşması görüşmelerine evsahipliği yapmıştı. Türkiye bu görüşmeleri desteklemiş; Sayın Bakanımız da Anlaşmanın imza törenine bizzat iştirak etmişti. Fasın Libyadaki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız" dedi.
 

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