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Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "aktif ayaklanma" açıklaması

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 20:08 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 20:10

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in PKK terörizmine için kullandığı "aktif ayaklanma" ifadesine ilişkin, "Bu uygun bir terim değildir. PKK’nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir. ABD de bu eylemleri terör eylemleri, PKK’yı da terör örgütü olarak tanımaktadır." ifadelerini kullandı.


Mattis'in açıklamalarıyla ilgili sorulan soruya yazılı yanıt veren  Aksoy, "ABD Savunma Bakanı'nın bu sözleriyle Türkiye'yi hedef alan PKK  terörizmini ifade etmek istediğini düşünüyoruz. Ancak bu uygun bir terim  değildir." değerlendirmesinde bulundu.
 
PKK'nın Türkiye'ye karşı eylemlerinin açıkça terörist eylemler  olduğunu vurgulayan Aksoy, ABD'nin de bu eylemleri terör eylemleri, PKK'yı da  terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı. Aksoy açıklamasında şunları  kaydetti:
 
"Ülkemiz, PKK'nın ve bu örgütün Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'nin  hedefindedir ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu örgütle kararlılıkla mücadele  etmektedir.
 
Öte yandan terör tehdidi altındaki tek NATO müttefiki Türkiye  değildir. Geçtiğimiz yıl büyük çaplı terör eylemlerine maruz kalan diğer müttefik  ülkeler de bulunmaktadır."
 

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Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy aktif ayaklanma açıklaması
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