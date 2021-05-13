Dışişleri'nden onaylı aşk!

Aile sınavından geçen ancak Dışişleri’ne takılan damat adayı M.K., aşkından vazgeçmeyerek konuyu mahkemeye taşıdı. İdare Mahkemesi’nin “Evlenebilirsin” kararına Dışişleri yine “Olmaz” yanıtı vererek, bir üst mahkemeye itiraz etti. İstinaftan da olumlu karar çıkınca Dışişleri ikna oldu ve çifte “Evlenmeye engel kalmadı” müjdesi verdi.

TBMM’nin de kendini içinde bulduğu ilginç kız isteme olayında, Dışişleri Bakanlığı ’ndan kız isteyen, ancak “Vermiyoruz” yanıtını alan damat adayı, Ferhat’ın Şirin için dağı delmesi gibi her zorluğu tek tek aştı, amacına ulaştı. Milliyet’in kamuoyuna duyurduğu ve TBMM ’nin de dahil olduğu kız isteme olayında ilginç gelişmeler yaşandı. M.K., dört yıl önce Dışişleri Bakanlığı personeli C.B. ile evlenmek istemiş, ancak bakanlık bu evliliğe izin vermemişti. TBMM Dilekçe Komisyonu’ndan aracı olmasını isteyen M.K. Dışişleri Bakanlığı’nın bu evliliğe neden karşı çıktığını öğrenmek istemişti. Mevzuat gereği memurlarının evlenmeden önce bakanlığın iznini almakla yükümlü olduklarını anımsatan Dışişleri, istihbarat birimlerinin güvenlik soruşturması yaptığını, M.K hakkında evlilik izni verilmemesi sonucunun çıktığını ısrarla belirtmişti. Meclis ise, M.K.’ya, “Kızı vermiyorlar yapacak bir şey yok” diyerek bu sevdadan vazgeçmesini tavsiye etmişti.

Yılmadı, direndi

Edinilen bilgilere göre; yaşananların ardından sürpriz gelişmeler oldu. TBMM Dilekçe Komisyonu’na ulaşan yeni belgelere göre; evlenmekte kararlı olan M.K. olumsuz gelişmelerden yılmayarak mahkemenin yolunu tuttu. Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, hakim, M.K.’nın mücadelesine hak verdi. Mahkemeden M.K. ile C.B.’nin evlenmelerinin önünde bir engel bulunmadığı kararı çıktı.

Dışişleri yine direndi

Dışişleri Bakanlığı ise Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye gitti. Bakanlığın istinaf başvurusu sonucunda ise, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararının kesin olarak onaylanmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını evlilik izni başvurusunda bulunan personeli C.B.’ye Ocak 2021’de yazılı olarak tebliğ etti. Dışişleri bununla da yetinmedi ve C.B.’ye, “Hâlâ evlenmeye kararlı mısın?” diye sordu. C.B.’den evlenmek için kararlı olduğunu yanıtını alan Dışişleri Bakanlığı, C.B.’ye “Evlenmenizde sakınca bulunmadığı” yazılı olarak bildirildi. (Milliyet)