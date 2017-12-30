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Son dakika... Dışişleri'nden Yunanistan'a FETÖ tepkisi!

AA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 20:15 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 20:46

Dışişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun kabul edilmesine ilişkin, "Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın FETÖ'nün darbe  girişimine katılan ve Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8  darbeciden birine sığınma hakkı verdiği belirtilerek, "Yunanistan, bu kararı ile  darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha  ortaya  koymuştur." ifadesi kullanıldı.
 
Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçleri ve  sivillerden  yüzlerce Türk vatandaşını şehit eden suçluların Türkiye'de adalet  önünde hesap vermesinin Yunanistan tarafından yeniden engellendiğinin altı  çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden  beklediğimiz destek ve iş birliğini göstermemiştir. Siyasi saiklerle alındığını  düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki  ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri  olacaktır."
 
  
 

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