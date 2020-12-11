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Dışişleri'nden Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat açıklaması

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 12:14 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 12:14

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokolün imzalanmasına ilişkin açıklama yayımladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,  9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği seyahat sırasında  imzalanan ve iki ülke vatandaşlarının, kimlik kartlarıyla karşılıklı  ziyaretlerine imkan tanıyan protokolden büyük memnuniyet duyulduğu bildirildi.
 
Açıklamada, Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi  kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat tarihinden itibaren iki ülke  vatandaşlarının vizesiz ikamet sürelerinin 30 günden 90 güne çıkartıldığı  hatırlatılarak, "Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde  imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz  etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada ayrıca, "Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak  olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı  seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır." mesajı paylaşıldı.

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Türkiye Azerbaycan kimlikle seyahat
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