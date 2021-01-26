Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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- Dışişleri'nden Riyad'daki füze saldırısına kınama
Dışişleri'nden Riyad'daki füze saldırısına kınama
AA | 26 Ocak 2021 Salı - 20:51 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 20:52
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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