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Dışişleri'nden Riyad'daki füze saldırısına kınama

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 20:51 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 20:52

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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