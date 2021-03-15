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Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama

DHA |  15 Mart 2021 Pazartesi - 10:30 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 10:30

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da, Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör eylemini kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'nin Gudumbali bölgesinde, Boko Haram terör örgütü tarafından 12 Mart 2021 tarihinde bir askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 19 askerin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
 
 

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