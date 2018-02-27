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Dışişleri'nden Müslim tepkisi!

27 Şubat 2018 Salı - 16:20 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 16:50

Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Salih Müslim'i serbest bırakmasına tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Çekya masumların acısını umursamadı. Karar, Çekya'nın sorumluluklarıyla bağdaşmıyor" ifadeleri kullanıldı.


Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın, terör örgütü PYD/PKK'nın  eski eş başkanı Salih Müslüm’ün tutuklanması talebini reddetmesinin uluslararası  hukuk ve terörle mücadele sorumluluğuyla bağdaşmadığını bildirdi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün  Suriye uzantısı PYD terör örgütünün  lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici  tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Çek yargısının  uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla  bağdaşmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
 
PYD'nin, Çekya'nın da üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin (AB) terör  örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanması olduğuna dikkat çekilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Çek Mahkemesi Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı  alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve  onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir."
 
Açıklamada ayrıca "Çekya Avrupa’da terörle mücadele söyleminin ne  kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni örneğini vermiştir."  değerlendirilmesine yer verildi.
 

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