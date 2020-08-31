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Dışişleri'nden Kırım Tatar Türkleri açıklaması: Endişeyle izliyoruz

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 20:09 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 20:09

Dışişleri Bakanlığı Kırım'da Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskın ve gözaltılarla ilgili 'Sözkonusu gelişme, Kırım’ın 2014 yılında yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir.' açıklamasını yaptı.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
 
Kırım’da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz. Sözkonusu gelişme, Kırım’ın 2014 yılında yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir. Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir.

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