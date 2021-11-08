Haberler »

Siyaset Haberleri »

Dışişleri'nden Karabağ Zaferi mesajı: Kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin yolunu açtı

Dışişleri'nden Karabağ Zaferi mesajı: Kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin yolunu açtı