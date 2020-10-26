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Dışişleri'nden Kamerun'daki saldırıya kınama

26 Ekim 2020 Pazartesi - 15:16 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 15:16

Dışişleri Bakanlığı, Kamerun'un Kumba Vilayeti'ndeki özel okula yönelik gerçekleştirilen ve çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamerun’un Kumba Vilayeti’ndeki bir özel okula yönelik olarak 24 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum çocuklara yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Kamerun halkına ve Hükümeti’ne içten taziyelerimizi sunuyor, yaralı çocuklara acil şifa diliyoruz" denildi.
 

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