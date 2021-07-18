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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

18 Temmuz 2021 Pazar - 13:42 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 13:42

Dışişleri'nin açıklamasında, "İsrail güvenlik güçlerinin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz"


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail güvenlik güçlerinin, bu sabah (18 Temmuz) Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek, ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz.
 
İsrail'in geçtiğimiz Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının tüm bölgede sebep olduğu gerginlik, tırmanma ve çatışma ortamının zihinlerde tazeliğini koruduğu mevcut ortamda bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir.
 
İsrail hükümetine, sözkonusu provokatif eylem ve saldırıların bir an önce sona erdirilmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz."
 

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