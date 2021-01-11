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Dışişleri'nden flaş açıklama! Yunanistan ile görüşmenin tarihi belli oldu

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 21:25 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 21:40

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021'de tarihinde İstanbul'da yapılacak


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstikşafi  görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır." ifadesi  yer aldı.
 
 Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul  edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla  istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.
 
İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen  görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin  Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi  istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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