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Dışişleri'nden, Erbil'deki roket saldırılarına kınama

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 10:57 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 10:57

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı roket saldırılarını kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'de gerçekleştirilen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Erbil halkına, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne, Irak Hükümetine ve bizim de yer aldığımız DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon mensuplarına taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
 
Irak makamlarının, bu menfur saldırıların arkasında bulunanları süratle tespit ederek adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağına inanıyoruz. Bu saldırılar, Irak’ın barışı, istikrarı ve egemenliği için ülke topraklarında hiçbir terör örgütüne var olma imkanı tanınmaması ve ulusal kurumların kapsayıcı bir şekilde güçlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Erbil roket saldırıları
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