Dışişleri'nden ABD'ye yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda bir diplomatik görüşmesi yok" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiasını yalanladı.

Aksoy, konuya ilişkin soruya cevabında iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır." dedi.