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Dışişleri'nden ABD'ye yanıt

27 Şubat 2018 Salı - 11:30 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 11:50

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda bir diplomatik görüşmesi yok" dedi.


 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma  Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma  seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiasını yalanladı. 
 
Aksoy, konuya ilişkin soruya cevabında iddiaların doğru olmadığını  ifade ederek, "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir  diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır." dedi.
 
Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 15-16 Şubat tarihli  son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki Suriye  bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceği ve bu  çerçevede önceliğin Menbiç'e verileceği beyanını hatırlattı.
 

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