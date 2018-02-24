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Dışişleri'nden ABD'nin Kudüs kararına tepki!

24 Şubat 2018 Cumartesi - 13:40 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 13:44

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Kudüs kararı için 'son derece kaygı verici' açıklamasında bulundu.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD Yönetimi'nin Tel Aviv'deki  Büyükelçiliğini  Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir. ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul'da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve  akabinde BM Genel Kurulu'nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını  ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır. ABD'nin son derece kaygı verici sözkonusu kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için  uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir."

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