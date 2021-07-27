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Dışişleri’nden AB’ye Maraş tepkisi

DHA |  27 Temmuz 2021 Salı - 22:08 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 22:08

Dışişleri Bakanlığı, Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Avrupa Birliği adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz" dedi


Bilgiç, yazılı açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir. Avrupa Birliği adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. 
 
Bilgiç, Türkiye’nin Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda Kuzey Kıbrıs makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğin tam olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
 
"Maraş açılımı, KKTC hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir." 

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