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Dışişleri duyurdu! Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin tarihi belli oldu

01 Ekim 2021 Cuma - 12:06 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 12:18

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 6 Ekim'de Ankara'da yapılacağını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstişari görüşmelerin 63'üncü turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Yunanistan Türkiye Ankara
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