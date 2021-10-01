Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstişari görüşmelerin 63'üncü turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır" denildi.
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Dışişleri duyurdu! Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin tarihi belli oldu
01 Ekim 2021 Cuma - 12:06 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 12:18
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 6 Ekim'de Ankara'da yapılacağını açıkladı.
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