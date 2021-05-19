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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a 19 Mayıs 1919 tepkisi!

AA |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 14:47 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 14:49

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalara ilişkin, "Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü bahanesiyle yapılan, tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." ifadesini kullandı.


Bakanlık, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan  beyanatlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
 
Açıklamada, "Vatanımıza göz dikmiş emperyalist güçlere karşı 19 Mayıs  1919 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan  Kurtuluş Mücadelesi sadece Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden bir istiklal ve  hürriyet zaferi ile sonuçlanmamış, aynı zamanda Anadolu'da insanlık dışı suçlar  işleyen işgalci güç ve bunların güdümündeki çetelerin mezalimine son vermiş ve  bağımsızlık özlemi duyan mazlum milletler için bir ilham kaynağı teşkil  etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Dönemin emperyalist güçlerinin maşası olarak Anadolu'yu işgale  yeltenen Yunanistan'ın bu topraklarda doğrudan gerçekleştirdiği mezalimin  unutulmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Yunanistan Meclisi ve makamları  tarafından 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle  çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz."  ifadesine yer verildi.
 
Açıklamada, Türkiye karşıtı lobilerin hiçbir tarihsel dayanağı olmayan  çarpık iddialarının, Yunanistan dışında da gündeme getirilerek üçüncü ülkeleri  aldatma çabalarının kınandığı bildirildi.
 
Ayrıca açıklamada emperyalist güçlerin desteğiyle 15 Mayıs 1919'da  İzmir'i işgal ederek ve Anadolu'da kıyım başlatarak işlediği insanlık suçlarıyla  tarihi kayıtlara geçen Yunanistan'ın bilahare mağdur olduğunu ileri sürmesinin  inandırıcı olmadığı vurgulandı.
 
Yunanistan'ın başlattığı işgalin daha ilk aylarında gerçekleştirdiği  mezalimin ulaştığı dehşet verici boyut karşısında Müttefik Devletlerin, Tahkikat  Komisyonu kurarak bu insanlık suçlarını araştırmak durumunda kaldığı anımsatılan  açıklamada, mezalime sahne olan işgalin utanç verici bir istilaya dönüştüğünün  komisyon raporunda da ortaya koyulduğu belirtildi.
 
Açıklamada Yunan liderliği kendi tarihiyle yüzleşmeye ve Tahkikat  Komisyonu raporlarına da yansıyan Yunan mezalimini hatırlamaya çağrılarak, Lozan  Barış Antlaşması'nın 59. maddesine göre işlediği fiillerin savaş hukukuna aykırı  olduğu tescillenen Yunanistan, tarihi gerçekleri kabullenmeye davet edildi.
 
Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan Başbakanı Venizelos'un 19 Mayıs  1919'da istiklal mücadelesinin önderliğini yapan Cumhuriyetimizin Kurucusu  Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesinden bugünkü Yunan  liderliğinin çıkarması gereken önemli dersler mevcuttur. Tarihi tersten okuma  çabasına yönelik sorumsuz siyaset anlayışının terkedilmesinin öncelikle  Yunanistan'ın kendi menfaatine olacağını hatırlatırız.
 
Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtmaya çalışmak yerine iş birliği  temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte gayret sarf  etmeye davet ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan 19 Mayıs
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