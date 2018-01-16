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Dışişleri Bakanlığına yeni sözcü

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 15:20 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 15:22

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy getirildi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü mezunu Aksoy, yüksek lisans öğrenimini İngiltere'de University of Kent  Canterburry'de tamamladı.
 
Diplomatik kariyerine AB Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığında  aday meslek memuru olarak başlayan Aksoy, Gümülcine Başkonsolosluğunda, Stockholm  Büyükelçiliğinde, Londra Büyükelçiliğinde de çeşitli kademelerde görev aldı.
 
Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında ve Cumhurbaşkanlığı Dışişleri  Başdanışmanlığında Daire Başkanlığı görevlerini de yürüten Aksoy, 1 Ekim 2015'ten  bu yana Türkiye'nin Milano Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.
 

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