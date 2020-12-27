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Dışişleri Bakanlığı: Yemen'deki ihtilaf insani trajediye dönüşmüştür

DHA |  27 Aralık 2020 Pazar - 23:11 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 23:11

Dışişleri Bakanlığı tarafından Yemen'de kurulan yeni hükümetin göreve başlamasına yönelik yapılan açıklamada yaşanan ihtilafa değinilerek, "Yemen'deki ihtilaf emsali görülmemiş bir insani trajediye dönüşmüştür" ifadesi yer aldı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin ülkede 6 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ve mevcut insani krizin sona erdirilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. Yemen'deki ihtilaf emsali görülmemiş bir insani trajediye dönüşmüştür. Bu durum Covid-19 salgınının etkisiyle daha da ağırlaşmıştır. Bu çerçevede, ülkede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması her zamankinden daha acil bir ihtiyaç halini almıştır. Türkiye söz konusu ihtilafın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler uyarınca, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde, Yemen'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözümlenmesini desteklemektedir" denildi.
 

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