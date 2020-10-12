12 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.178 1.09 EURO 9,3160 0.24
USD 7,8820 0.33 ALTIN 487,090 -0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Japonya arasında imzalanacak

DHA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 18:43 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 18:50

Dışişleri Bakanlığı, yarın Ankara’da Japonya ile Teknik İşbirliği Anlaşması’nın imzalanacağını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kadim dostluk bağlarına sahip olduğumuz Japonya'yla ilişkilerimiz 2013 yılında kurulan stratejik ortaklık temelinde hızla gelişmektedir. Japonya hâlihazırda ülkemizin Doğu Asya'daki en büyük ticaret ortaklarından birisidir. Ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu ikili teknik işbirliği oluşturmakta olup, 1959 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) bu alandaki çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır. Sözkonusu anlaşmanın JICA'nın ülkemizdeki teknik işbirliği faaliyet ve projelerine ivme kazandırması beklenmektedir" denildi.
 

ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı türkiye japonya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.