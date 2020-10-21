Dışişleri Bakanlığı sınav başvurusu: Dışişleri Bakanlığı sınavı ne zaman 2020? Dışişleri Bakanlığı 40 memur alımı yapacak!

Dışişleri Bakanlığı sınavı ne zaman 2020? Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Giriş sınavı için başvuru genel ve özel şartları ile başvuru süreci belli olunca, Dışişleri Bakanlığı sınavı hakkındaki aramalar da arttı.

Dışişleri Bakanlığı sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Bakanlığın resmi sayfasından, Resmi Gazete'den ve BİK tarafından yapılan açıklamada, "Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür." İfadeleri kullanılırken, açılacak giriş sınavına toplam 800 kişinin girebileceği de belirtildi. Peki, Dışişleri Bakanlığı sınavı ne zaman 2020? Dışişleri Bakanlığı sınav başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Dışişleri Bakanlığı'na 40 Aday Meslek Memuru alımı için giriş sınavı başvuruları 26 Ekim tarihinde başlıyor. 21-22 Kasım 2020 tarihleri arasında Ankara'da uygulanacak Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Giriş sınavı için başvuru genel ve özel şartları ile başvuru süreci belli oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) 01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonra

doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset

bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji,

halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin

müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk

fakültelerinden mezun olmak veya

- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya

mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası

ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim

yapmış bulunmak gerekmektedir.

(2) Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategoriden

birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı

yabancı diller, 2018, 2019 veya 2020 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış

olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava

kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM

tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2018, 2019 veya 2020 yıllarında

alınan puanların, bahse konu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı

sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da

değerlendirmeye alınacaktır.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV BAŞVURULARI

Dışişleri Bakanlığı memur alımı giriş sınavı için başvurular 26 Ekim pazartesi gününden 6 Kasım Cuma gününe kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Adaylardan talep edilen belgeler aşağıdaki gibidir:

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil

sınavlarından alınan sonuç belgesi,

c) Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik

belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde,

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

f) Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans,

çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü

mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan

derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim

programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkriptlerini de başvuruları çerçevesinde

Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,

- Sınava İngilizce’den girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden 2018, 2019 veya

2020 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil

sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların,

- Sınava İngilizce dışındaki dillerden girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce

sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2018, 2019 veya 2020 yıllarında alınmış

70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM

tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de

diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.