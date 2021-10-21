Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2021! Başvurular nasıl yapılır? İşte sözleşmeli personel alımı şartları!

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, yazılım geliştirici, güvenlik uzmanı, sistem uzmanı ve kıdemli ağ geliştiricisi kadrolarında alım yapılacak. Başvurular 5 Kasımda başlıyor. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Sınavla bilişim personeli alınacak. Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre başvuru yapacak adaylarda KPSS ve YDS puanı şartı aranıyor. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, uygulamalı ve yazılı-sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları, 5 Kasım 2021 Cuma günü başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü saat 23:59:59’da sona erecek. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle gerçekleştirecekler. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyecekler. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilana göre, adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (g) bendi)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. madde (h) bendi)

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ

İlanda belirtilen başvuru belgeleri ise şöyle:

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600x800) ve Özgeçmiş,

b) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

d) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair edevletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,

f) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),

g) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

- Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.

- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve

belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın sözkonusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

- Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

h) Uygulamalı ve yazılı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse sözkonusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

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