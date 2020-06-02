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Dışişleri Bakanlığı paylaştı! İşte Doğu Akdeniz haritası

AA |  02 Haziran 2020 Salı - 22:09 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 22:09

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaştı.


Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut  Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  Türkiye'nin, BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları ile TPAO'nun bu  sınırlar içindeki araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat  sahalarını gösteren haritalara yer verdi.
 
"Türkiye, egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecek"
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı  açıklamada, TPAO'nun araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere  başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahalarının, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta  sahanlığı sınırları içinde olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz, defalarca duyurduğu  bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasında  bulunmuştu.
 
TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta  numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için  başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri  Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de  yayımlanmıştı.
 

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